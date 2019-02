Incendiu in 2 Mai: Un barbat a fost gasit carbonizat in casa

Ziare.

Este vorba de un imobil cu un etaj, cuprins in totalitate de flacari, pompierii intervenind si in prezent pentru inlaturarea tuturor focarelor."La incendiul din 2 Mai intervin si la ora aceasta 11 pompieri cu 3 autospeciale de stingere de la Sectia Mangalia. Incendiul se manifesta generalizat la intreg imobilul compus din P+1, pe o suprafata de aproximativ 140 metri patrati la sol.Dupa localizare, pompierii au gasit in interior un barbat de aproximativ 64 de ani decedat. Inca sunt la fata locului pentru inlaturarea tuturor focarelor ascunse. La fata locului este si un echipaj medical SAJ", au informat reprezentantii ISU Dobrogea.Conform sursei mentionate, inca nu se stie care este cauza declansarii incendiului, aceasta urmand sa fie stabilita ulterior.