Incendiu in Aeroportul Otopeni: ISU va verifica daca procedurile au fost respectate

Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a anuntat ca incendiul de la Aeroportul Otopeni a fost stins complet.Deflagratia s-a produs duminica dimineata, la scurt timp dupa ora 7.00, la un fast-food din terminalul Plecari, fiind trimise mai multe echipaje la fata locului."Faptul ca s-a degajat o cantitate foarte mare de fum pe tubulatura, dar si in incinta restaurantului si ulterior in celelalte spatii de trecere, pe coridoare si in zona de asteptare, aceasta a fost cea mai mare problema", a declarat daniel Vasile.Potrivit acestuia, fumul degajat a dus la evacuarea persoanelor care se aflau in interior, catre o zona sigura."Intr-o faza incipienta, aceasta coordonare a fost realizata de catre reprezentantii aeroportului, ulterior la fata locului au ajuns pompierii si sau constituit echipe de cautare salvare. Este o etapa a procedurii de evacuare si aceasta a fost realizata impreuna cu ceilalti participanti intelegem ca o fost echipe mixte din care au facut parte inclusiv politisti si reprezentantii aeroportului", a mai precizat Daniel Vasile.Acesta a precizat, raspunzand unei intrebari, ca pentru un astfel de obiectiv este obligatoriu sa existe un sistem de detectie incendiu, semnalizare si stingere."In cazul de fata, avem de-a face cu o informare, o detectie a incendiului si ulterior o informare a persoanelor care se aflau in terminal prin sistem vocal de catre reprezentantii aeroportului. Nu stim daca au fost mesaje pre-inregistrate, dar stim cu siguranta ca au fost mesaje vocale transmise pentru a se indica exact locatia catre care sa se faca evacuarea. Este normal sa existe un sistem de avertizare a populatiei prin intermediul mesajelor vocale, ar fi foarte bine sa verificam noi acest lucru in perioada imediat urmatoare si sa va spunem exact ce tip de mesaj a fost transmis", a mai afirmat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.Intrebat despre fatul ca pasagerii sustin ca a lipsit personalul aeroportului, iar procedurile de evacuare au inceput abia la sosirea pompierilor, Daniel Vasile a precizat: "As vrea sa va spun ca aici desfasuram frecvent exercitii si recunoasteri. Zona aeroportului este foarte cunoscuta pentru noi si am identificat foarte repede acel spatiu, evident ca si experienta noastra este superioara si intelegem mai bine cum ar trebui realizate aceste etape, dar va pot spune ca aceasta etapa a fost desfasurata si premergator sosiri noastre de catre reprezentantii aeroportului".Daniel Vasile a precizat ca incendiul in sine nu a pus deloc probleme: "Analizand strict modul de manifestare, este un incendiu normal, cotidian, un incendiu pe care-l intalnim frecvent la restaurante pentru ca este vorba de grasimea care se depune pe tubulatura si se dezvolta incendiu la cea mai mica aprindere. Incendiul in sine nu a avut o manifestare deosebita si nu a fost un incendiu neobisnuit, insa faptul ca se manifesta intr-o zona cu populatie foarte multa, cu pasageri si intr-un obiectiv de asemenea importanta, da, a facut ca si concentrarea de resurse trimise la fata locului sa fie una semnificativa", a adaugat reprezentantul ISU Bucuresti.Potrivit acestuia, Aeroportul Otopeni are autorizatie din partea ISU, pentru mai multe cladiri, inclusiv pentru cea in care s-a manifestat incendiul.ISU va verifica in perioada urmatoare daca au fost respectate normele de prevenire a incendiului la restaurantul unde a izbicnit incendiul, dar si daca aeroportul a respectat toate procedurile. Mai multi martori au afirmat, pe retelele de socializare , ca nu a existat nicio informare din partea aeroportului, prin mesaje de avertizare, iar evacuarea populatiei din zona afectata a inceput abia dupa sosirea pompierilor.