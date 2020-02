Incendiu in Aeroportul Otopeni UPDATE Pasagerii au fost evacuati (VIDEO)

UPDATE 08.08

Un martor critica proasta organizare

Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, flacarile au fost stinse rapid, dar in zona s-a degajat un fum gros.Nu sunt persoane ranite, iar pasagerii au fost evacuati intr-o zona de la parter. In plus, a fost identificat locul focarului.Ulterior, pompierii au anuntat ca incendiul este localizat si ca nu mai sunt degajari de fum. Au fost evacuate intre 200 si 300 de persoane.Marian Ionescu, vlogger la Mariciu.ro, a postat pe Facebook imagini de la fata locului si a criticat proasta organizare si lipsa de comunicare a administratorilor aeroportului. El a sustinut ca abia dupa 40 de minute a venit cineva sa-i indrume si sa-i evacueze, insa nimeni nu le-a spus nimic, nici legat de zboruri, nici de incendiu."Organizare d-aia fina de Euro 2020 pe Aeroportul Otopeni. La Burger King are loc un incendiu usor, dar toata zona asta de aeroport e plina de fum. Nimeni din administratie nu zice nimic de tipul "ba, duceti-va in alta zona a aeroportului", iar unii oameni stau in fum, cuminti pe scaune. Traditionalul "WTF, Romania?!".Later Edit: Toata treaba tine de cel putin 15 minute. Noi acum stam intr-o zona unde sunt geamuri deschise.Later Edit 2: Un singur tip urla pe hol sa coboram la parter. Momentan suntem cateva sute de oameni intr-o sala. A anuntat dupa jumatate de ora in boxe sa ne strangem toti la o poarta. Atat. Nicio informatie, nimic.Later Edit 3: Dupa 50 de minute de liniste si fum, lucrurile au revenit la normal. In continuare oamenii de la butoanele aeroportului nu au comunicat ce s-a intamplat. Ne imbarcam si plecam spre Praga. Revin cu postari mai pozitive", a scris pe Facebook Marian Ionescu Chiar si dupa ce zona a fost evacuata, pasagerii nu au primit informatii. "Suntem jos. Nimeni nu zice nimic. Cum e cu incendiul, cum e cu zborurile. Au deschis geamurile si asteptam. Nimeni din administratia aeroportului nu e cu noi", a mai spus Marian Ionescu.C.P.