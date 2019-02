Incendiu intr-un bloc cu 10 etaje din Bucuresti: Fumul a patruns in apartamente, locatari evacuati si dusi la spital

Ziare.

com

Incendiul s-ar fi declansat in lift, la nivelul etajului 2 al blocului din bd Dinicu Golescu 23, aflat in zona Gara de Nord, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov.Pompierii veniti la fata locului au constatat ca exista degajari foarte mari de fum catre etajele superioare. In plus, fumul a patruns si in apartamente."S-au constituit echipe de cautare-salvare si se verifica spatiile interioare (foto) . O parte dintre locatari au iesit singuri din bloc, iar o parte dintre locatarii de la etajele 8-9 au fost evacuati de pompieri", informeaza sursa citata.In jurul orei 15 fusesera evacuate 12 persoane, intre care si doi copii. Cei doi minori si patru adulti au fost transportati la spital, din cauza intoxicatiei cu fum.