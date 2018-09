Incendiu intr-un bloc din Capitala: O femeie a murit

Ziare.

com

Incendiul s-a produs in jurul ore 05:00, intr-un bloc de locuinte de pe strada Lucretiu Patrascanu, conform ISU Bucuresti Ilfov."In apartament au fost gasite doua persoane, barbat si femeie, in stare de inconstienta, care au fost scoase in afara locuintei pentru acordarea primului ajutor calificat.In scurt timp a fost stabilizat barbatul in varsta de 82 ani (transportat ulterior la Spitalul Pantelimon), dar din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea femeii in varsta de 79 ani", potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti Ilfov.Incendiul nu s-a extins la vecinatati.A.G.