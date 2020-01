Incendiu intr-un bloc din Piatra Neamt: Cinci raniti, printre care si doi copii

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina joi dimineata la un incendiu izbucnit la un apartament pe strada Aleea Ulmilor din municipiul Piatra Neamt. Pompierii de la Detasamentul Piatra Neamt s-au deplasat la fata locului cu o autospeciala de lucru la inaltime, doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD . In momentul in care echipele de interventie au ajuns in zona, incendiul se manifesta cu degajare mare de fum.Doua persoane de la etajul al doilea au fost scoase de pompieri cu ajutorul scarii culisabile. De asemenea, persoanele care locuiesc in bloc au iesit singure din imobil sau au fost scoase de catre pompieri, fiind vorba de aproximativ 20 de adulti si opt copii.Doua persoane din apartamentul unde s-a produs incendiul au fost transportate la spital de catre echipajul SMURD fiind intoxicate cu monoxid de carbon.De asemenea, echipjale de la Serviciul de Ambulanta Judetean au preluat doi copii si un adult cu atacuri de panica si intoxicati usor cu fum, acestia fiind dusi la spital.Incendiul s-a produs la un apartament situat la etajul intai al blocului, flacarile distrugand bunuri din bucatarie si hol. Pompierii au reusit sa stinga focul si urmeaza sa afle cauza izbucnirii incendiului.