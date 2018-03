Incendiu intr-un complex rezidential din Ho Si Min: Cel putin 13 morti

Ziare.

com

Incendiul a izbucnit in cadrul complexului rezidential Carina Plaza, localizat pe strada Vo Van Kiet, informeaza Reuters."Majoritatea victimelor au murit in urma inhalarii de fum, dar exista si persoane care au decedat dupa ce s-au aruncat de la etaj", a informat oficialul Departamentului de Politie, care nu a vrut sa fie identificat."Ranitii se afla in stare stabila acum si inca verificam blocul pentru a ne asigura ca nimeni nu mai e inauntru", a adaugat oficialul.Incendiul a pornit in jurul orei locale 1:00 in subsolul cladirii, iar la scurt timp s-a raspandit in restul complexului.Cel putin 200 de pompieri au fost trimisi la fata locului, iar focul a fost stins dupa o ora.