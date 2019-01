Incendiu intr-un mall din Capitala. Oamenii au fost evacuati

Ziare.

Pompierii intervin, la ora transmiterii stirii, dupa ce a fost observat fum la un magazin de haine din Mall Baneasa din Capitala, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit sursei citate, fumul e observat in interiorul magaziunului si pe calea de evacuare, iar in prezent se cauta sursa incendiului. Magazinul are o suprafata de 50 de metri patrati.Au fost luate masuri pentru evacuarea persoanelor din zona, si nimeni nu este ranit."Incendiul s-a produs la tabloul electric, am actionat cu stingatoare. In acest moment este stins", informeaza ISU Bucuresti-Ilfov.