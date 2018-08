Incendiu intr-un mall din Constanta: 1.500 de oameni au fost evacuati

Ziare.

1.500 de persoane au fost evacuate in total din City Park Mall, conform Ziua de Constanta Potrivit pompierilor, incendiul din cel mai mare mall din Constanta a izbucnit in zona restaurantelor, fiind constatat la hornurile de evacuare a fumului, conform Mediafax.Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Incendiul a fost stins dupa aproximativ 40 de minute.Focul a izbucnit la acelasi mall in care au mai fost semnalate incidente, bucati de tavan prabusindu-se, in doua randuri, in ultimele luni.