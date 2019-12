Incendiu puternic la AFI Cotroceni (Foto) UPDATE

Foto: Ziare.com

Momentan nu se stie care este cauza incendiului.Conform primelor informatii, incendiul a izbucnit in zona de food court.Clientii au fost evacuati din zona food court, unde era fum.- Reprezentantii AFI Cotroceni au anuntat ca incendiul a fost unul de mici dimensiuni."Marti dimineata, in AFI Cotroceni a avut loc un incendiu de mici dimensiuni. Acesta s-a declansat de la unul dintre echipamentele de pe acoperis, fiind rapid sesizat de echipa mall-ului, fiind stins imediat prin interventia prompta a agentilor pe zona de securitate la incediu din cadrul centrului comercial.Mentionam ca incendiul nu s-a manifestat cu flacara deschisa in interiorul mall-ului, fiind doar degajari de fum pret de cateva secunde. In urma acestui eveniment, nicio persoana nu a avut de suferit. Procedura de interventie intr-o astfel de situatie a fost respectata.Pagubele materiale inregistrate nu sunt insemnate. Activitatea in AFI Cotroceni se desfasoara in mod normal la acest moment. Echipe specializate urmeaza sa stabileasca cauza producerii evenimentului", a declarat Silviu Chivereanu, Senior Marketing AFI Cotroceni.- Se pare ca incendiu ar fi izbucnit in camera tehnica a unui restaurant. La fata locului au intervenit mai multe ambulante, masini de descarcerare si opt autospeciale cu spuma si apa si patru autoscari, noteaza B1 TV.In zona mall-ului au ajuns mai multe echipaje rutiere care dirijeaza traficul.Bogdan Toma, reprezentant al ISU Bucuresti, a anuntat ca in jur de 2.000 de persoane au fost evacuate. El a precizat, pentru Agerpres, ca focul a afectat 30 de metri liniari din tubulatura aferenta restaurantelor din centrul comercial.