Incendiu la o fabrica de anvelope din Valcea: Pompierii intervin cu 5 autospeciale. Locuitorii au fost avertizati prin RO-ALERT

Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, incendiul a fost localizat, acesta manifestandu-se pe o suprafata de circa 80 de metri patrati, in doua anexe in care se afla o cantitate mare de benzi de cauciuc, in apropiere fiind si depozitul principal in care, de asemenea, se afla o cantitate mare de anvelope.Populatia de pe o raza de sase kilometri in jurul incendiului a fost avertizata prin sistemul RO-ALERT sa evite sa se apropie de zona, fumul degajat fiind toxic, si sa nu blocheze caile de acces pentru pompieri "Atentie! Incendiu depozit cauciucuri uzate cu degajare mare de fum toxic, in localitatea Dragasani, strada Digului. Pentru asigurarea protectiei, ramaneti in incinte, inchideti geamurile si nu va expuneti la fum. Evitati zona si eliberati caile de circulatie pentru a permite accesul autospecialelor de interventie " - a fost mesajul trimis de ISU Valcea.Pompierii valceni ii sfatuiesc totodata pe cei care locuiesc in zona afectata sa anunte de urgenta in cazul in care se simt rau din cauza fumului degajat.