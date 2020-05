Incendiu la o fabrica din Bucuresti. Un fum gros se ridica deasupra Capitalei

Ziare.

Conform ISU, incendiul, produs la un cuptor de prelucrare a sticlei, se manifesta pe o platforma industriala, are loc cu degajari mari de fum, fara a fi inregistrate victime . De asemenea, in apropiere nu sunt locuinte.La actiunea de stingere participa cinci autospeciale de stingere si un echipaj de descarcarare.Hala in care s-a produs incendiul are aproximativ 5.000 de metri patrati si deja a fost afectat si acoperisul fiind necesara suplimentarea echipelor care intervin.