Incendiu la o groapa de gunoi din Caracal: Interventia e coordonata de seful ISU Olt

Ziare.

com

Initial, incendiul s-a manifestat cu flacara, in mai multe focare, insa ulterior s-a extins, asa ca fortele de interventie au fost suplimentate.In zona au fost adusi zeci de pompieri si au fost deplasate patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua motopompe remorcabile si trei autospeciale de prima interventie si comanda, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Cornel Gogolan.El a precizat ca groapa de gunoi are o suprafata de aproximativ un hectar si inaltime de aproximativ 10 metri, iar incendiul a fost localizat si se manifesta in mai multe focare, la adancime, cu degajari de fum.Interventia pompierilor este coordonata de seful ISU Olt si de prim-adjunctul acestuia, care s-au deplasat la Caracal.Reprezentantul ISU Olt a mentionat ca interventia pompierilor ar putea fi una de durata pentru ca incendiul se manifesta in adancime, in focare razlete.