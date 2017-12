Incendiu la o pensiune din Azuga detinuta de Adrian Nastase: 13 turisti au fost evacuati

Ziare.

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, focul a cuprins o anexa a unitatii de cazare in care erau depozitate aparate electrocasnice, iar treisprezece turisti au fost evacuati preventiv.si care a cuprins acoperisul anexei, a fost lichidat de catre pompieri.In urma incendiului nimeni nu a fost ranit, iar unitatea de cazare si restaurantul ei nu au fost afectate.Pensiunea, care ar apartine familiei fostului premier Adrian Nastase, a fost construita in anul 2015, iar de afacere se ocupa fiii fostului politician, scrie Adevarul Potrivit operatorilor din turism, cabana "Le Chalet" este in intregime ocupata in perioada Revelionului.