Incendiu la o statie de sortare a deseurilor din Valcea. Flacarile ard pe circa 200 metri patrati (Video)

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, la fata locului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, fiind vorba de o gramada imensa de deseuri, de circa 6 metri inaltime si o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati.In ajutorul pompierilor au venit si angajatii depozitului, care actioneaza cu doua vidanje cu apa si un buldoexcavator.Statia de la Stolniceni este folosita de unul dintre operatorii de gunoi din Valcea pentru depozitarea deseurilor in vederea sortarii si reciclarii, alte doua incendii asemanatoare avand loc aici in luna noiembrie a anului trecut, precum si in luna februarie anul acesta.