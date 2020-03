Incendiu la Penitenciarul Satu Mare. Trei detinuti au murit si doi sunt grav raniti

Ziare.

"Incendiul a fost lichidat, insa au fost inregistrate cinci victime - trei persoane decedate si doua persoane in stare grava. In acest moment cele doua persoane sunt transportate la UPU Satu Mare", a transmis ISU Satu Mare.Sursa citata a precizat ca alte cinci persoane au fost evaluate medical la fata locului si nu necesita transport la spital. Pompierii au precizat ca toate victimele sunt detinuti.Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat ca incendiul a fost rezultatul unui protest spontan intr-o camera de detinere cu zece persoane. Incendiul a fost provocat imediat dupa apelul de seara, la care detinutii nu au prezentat nemultumiri. Toata sectia de detinere a fost evacuata din cauza fumului dens."Va informam ca, la nivelul Penitenciarului Satu Mare, a fost inregistrat decesul a trei persoane private de libertate, urmare incendierii voluntare a unei camere de detinere.Pentru lichidarea incendiului, rezultat al unui protest spontan initiat de zece persoane private de libertate cazate in aceeasi camera de detinere, a fost solicitat, de indata, sprijinul echipajelor ISU. Totodata, la fata locului s-au deplasat si echipaje ale SMURD, in vederea acordarii primului ajutor persoanelor implicate", a transmis, miercuri seara, Administratia Nationala a Penitenciarelor.Incidentul a fost notificat judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, in prezent desfasurandu-se demersuri in vederea sesizarii unitatii de parchet responsabile."Cauzele si imprejurarile producerii incidentului vor putea fi stabilite, cu exactitate, de organele judiciare abilitate in efectuarea cercetarilor. Subliniem ca incendiul s-a produs imediat ulterior efectuarii apelului de seara, procedura in cadrul careia persoanele private de libertate implicate nu au invocat nemultumiri", se mai arata in comunicatul de presa.