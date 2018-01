Incendiu la sonda din Satu Mare: Flacara a fost stinsa dupa 3 saptamani, dar ar putea fi reaprinsa

Ziare.

Reprezentantii ISU Satu Mare anunta pe Facebook ca joi seara au avut o intalnire cu membrii comunitatii locale, ocazie cu care au explicat strategia care urmeaza sa fie adoptata pentru inchiderea sondei, care ardea din 18 decembrie."Inspectorul General al IGSU si presedintele companiei canadiene, care detine in concesiune perimetrul pe care se afla sonda Moftinu 1001, au prezentat comunitatii operatiunile desfasurate pana in prezent, au explicat strategia care urmeaza sa fie adoptata in vederea inchiderii sondei si au readus asigurari privind siguranta cetatenilor.Pe parcursul intalnirii s-a explicat faptul ca, in prezent, flacara este stinsa, din cauza volumului mare de apa care este eliminata din pamant si ca zona este atent monitorizata, facandu-se masuratori specifice privind emisiile de gaz, iar in momentul in care se va depista o emisie de gaze, se va recurge la reaprinderea flacarii de catre personalul prezent la fata locului", transmite ISU Satu Mare.Tot ieri specialistii ISU au taiat capul sondei: "Pe parcursul celei de-a optsprezecea zi de la izbucnirea incendiului, cu ajutorul echipamentelor speciale aduse pe amplasament, sub protectia oferita de pompierii millitari, s-a reusit taierea capului sondei, in vederea inlocuirii acestuia cu altul nou.Dupa finalizarea acestei operatiuni, se va putea trece la actiunea de inchidere a sondei", mai arata ISU Satu Mare pe Facebook Incendiul nu a fost stins imediat cum a izbucnit, deoarece gazele ce ies din sol puteau duce la formarea de "amestecuri explozive", ce se puteau deplasa inspre localitati, optandu-se pentru arderea acestora pana la gasirea unei solutii pentru captare, a transmis in decembrie seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), col. Daniel Dragne.B.B.