Incendiu si pacienti critici evacuati la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iasi UPDATE Nu are autorizatie de la ISU

UPDATE 1

UPDATE 2

Ziare.

com

Angajatii si multi dintre pacientii aflati in stare grava, inclusiv din sectia de Terapie Intensiva, au fost evacuati, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focului.Unii angajati au fost chemati de acasa, pentru a veni in sprijinul persoanelor care se afla internate in spital.Pacientii evacuati au fost mutati la Spitalul Sfantul Spiridon sau la Institutul de Oncologie, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, la Digi24. Acesta a adaugat ca nu exista din fericire nicio victima, iar evacuarile s-au facut mai ales din cauza apei.Aparatura care se afla la cel de-al saselea etaj a fost cuprinsa de flacari."In cursul acestei nopti, in jurul orei 00:30, a fost anuntat un incendiu la etajul 6 al Institutului de Boli Cardiovasculare.Pentru lichidarea flacarilor, pompierii militari intervin, si la aceasta ora, cu 8 autospeciale de stingere si autoscara de interventie la inaltime.Un angajat al spitalului a fost surprins intr-o incapere, s-a intoxicat cu fum si a fost transportat la spital.18 pacienti, de la etajele 4 si 5, au fost evacuati in siguranta.Interventia de stingere este ingreunata din cauza cantitatilor mari de substante combustibile aflate in zona de ardere.Cauza probabila a incendiului va fi stabilita dupa finalizarea interventiei", transmite IGSU intr-un comunicat remis Ziare.com.Raed Arafat a anuntat ca incendiul a fost lichidat in jurul orei 7:00, dar interventia ISU continua pentru a verifica daca exista focare ascunse.Suprafata afectata este de aproximativ 500 de metri patrati, transmite IGSU.Institutul de Boli Cardiovasculare I.M.Georgescu nu detine autorizatie de securitate la incendiu."La ultimul control efectuat in anul 2017 s-a constatat ca spitalul functiona fara a detine autorizatie de securitate la incendiu. A fost aplicat un avertisment intrucat Legea 307 a prorogat termenul de obtinere a acestui document, urmand sa intre in legalitate. La acest moment nu au fost inaintate documentele necesare autorizarii", a declarat pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan.