Incendiu la Spitalul Universitar din Bucuresti: 20 de angajati s-au autoevacuat ca sa scape de fumul gros

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile , fumul a cuprins parterul spitalului si casa scarii, dar nu a afectat etajele superioare, unde erau pacienti.La fata locului au fost trimise 5 autospeciale de stingere, o autoscara, si un echipaj SMURD de descarcerare, insa in cele din urma incendiul, care s-a manifestat intr-un spatiu tehnic, a fost stins cu ajutorul extinctoarelor.Reprezentantul ISU precizeaza ca autoritatile nu au impus evacuarea, ci cei 20 de angajati s-au autoevacuat.- Reprezentantii spitalului au declarat, ulterior, ca incendiul s-a limitat la camera tehnica, iar pagubele au fost minore, in zona nefiind personal medical, pacienti sau vizitatori, intrucat este program doar dimineata."Referitor la incendiul declansat in data de 05.02.2018 la Spitalul Universitar, dorim sa facem urmatoarele precizari: incendiul a fost declansat la etajul 1 al spitalului de la un UPS situat in camera tehnica a unui angiograf, zona in care nu se afla personal medical, pacienti sau vizitatori, programul desfasurandu-se doar dimineata. Incendiul s-a limitat strict la nivelul camerei tehnice, iar pagubele au fost minore. Nu s-au inregistrat victime ; nu a fost necesara interventia niciunei autospeciale, incendiul fiind lichidat cu extinctoare", anunta institutia.De asemenea, reprezentantii SUUB admit ca, din motive de securitate , a fost evacuat partial etajul 1, pana la evaluarea situatiei si lichidarea incendiului, dar activitatea a fost reluata in scurt timp in conditii normale.A.S.