Incendiu la un depozit de deseuri din Bihor. Locuitorii din zona au fost avertizati din cauza fumului gros (Video)

Depozitul este situat pe DN 79, iar pentru stingerea incendiului la fata locului au fost mobilizate 7 masini de stingere, 1 autoscara, 1 echipaj CBRN si 1 ambulanta Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 350 de metri patrati. Misiunea este in desfasurare.Avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protectia populatiei din localitatile aflate in apropierea incendiului, ISU Bihor a transmis mesaj de avertizare prin Sistemul RO-ALERT.