Incendiu la un depozit de pe Soseaua de Centura (Foto)

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov

Ziare.

com

Un depozit dezafectat, situat pe Soseaua de Centura, intre comunele Bragadiru si Domnesti din judetul Ilfov, a fost cuprins de flacari. Depozitul are o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati.Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov nu sunt persoane ranite si, in prezent, nu se cunoaste natura materialelor combustibile din interiorul depozitului.La fata locului actioneaza patru autospeciale, insa se prealerteaza alte patru deoarece sunt dificultati privind accesul si amplasarea in teren.