Incendiu la una dintre cele mai importante rafinarii de pe Coasta de Est a SUA: O minge de foc s-a ridicat pe cer (Video)

Imagini difuzate de postul de telviziune local NBC 10 Philadelphia surprindeau coloane de fum iesind din rafinarie - PES -, situata in sudul orasului.Presa americana posta pe retele de socializare imagini cu o enorma minge de foc, pe cer.Conducerea rafinariei a anuntat ca efectua o verificare a persoanlului, potrivit postului local.Incendiul ar fi izbucnit catre ora locala 4.00 (11.00, ora Romaniei), potrivit postului, care adauga ca a avut loc o serie de explozii.Incendiul era vizibil de la kilometri distanta.Aceasta explozie a facut sa creasca cursul pe piata carburantilor. Contractul in iulie, de referinta in prezent in Statele Unite, s-a apreciat cu pana la 4,5% catre inainte de pranz (11.30, ora Romaniei) . El a crescut cu inca 3,5% dupa pramnz (12.45, ora Romaniei).Biroul local insarcinat cu gestionarea situatiilor de urgenta i-a indemnat intr-un mesaj postat pe Twitter atat pe locuitori, cat si persoanele din magazine situate la est de locul incendiului sa ramana inauntru pana la noi ordine.Circulatia pe o axa rutiera rapida a fost intrerupta o perioada scurta de timp, in timp ce pompieri interveneau la incedniu.Rafinaria PES, infiintata in urma cu 150 de ani, este cea mai importanta de pe Coasta de Est a Statelor Unite, releva ea pe site, si produce 335.000 de barili pe zi.