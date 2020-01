Incendiu major in Bucuresti: Populatia a fost avertizata prin Ro Alert, e pericol de explozie (Foto) UPDATE

UPDATE 1

Incendiul a izbucnit la Fabrica de Electromontaj, de pe strada Ilioara din sectorul 3.- Incendiul s-a extins la nivelul acoperisului halei pe o suprafata de aproximativ 300 mp. Hala are o suprafata de aproximativ 2500 mp."Se actioneaza pentru localizare", a precizat ISU. Pana acum, nicio persoana nu a fost ranita.Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit la un bazin, posibil cu zinc."Din evaluarea facuta la fata locului, rezulta ca. Nu se cunosc cu exactitate toate substantele existente in bazin", conform ISU.La fata locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere, doua autoscari, un echipaj de descarcerare, un echipaj CBRN si doua echipaje SMURD.Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, din acest motiv populatia fiind avertizata prin Ro Alert."Evitati zona si eliberati caile de circulatie, pentru a permite accesul mijloacelor de interventie", recomanda ISU Bucuresti Ilfov in mesaj.