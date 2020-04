Incendiu masiv la o ferma din Amara - au murit un barbat si circa 700 de animale

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, incendiul a fost semnalat sambata noapte, la o ferma din localitatea Amara. Flacarile cuprinsesera un adapost de animale, in care se aflau oi, capre, vaci si cai, dar si doua incaperi de locuit si rezerva de furaje a fermei.La locul incendiului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul Slobozia cu trei autospeciale de lucru.Ajunsi la fata locului, pompierii au gasit intr-una din incaperile amenajate in imediata vecinatate a adapostului de animale trupul carbonizat al unui barbat. In urma cercetarilor, pompierii si Politia au aflat ca barbatul mort in incendiu avea 33 de ani.In acelasi incendiu, au murit si 600 de oi, 100 de capre, 3 bovine si un asin, iar ferma a fost distrusa pe o suprafata de 600 de metri patrati.In foc au mai ars elemente de constructie si mobilier, un autoturism, harnasamente pentru cai, 3 atelaje, aproximativ 200 de baloti de paie si lucerna, 10 tone de porumb, si lemne depozitate in ferma. Pe timpul interventiei s-a reusit salvarea a circa 300 de oi si a 9 cai, precum si a unor utilaje agricole.Primele informatii furnizate de ISU Ialomita indica folosirea intentionata sau din culpa a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.Incendiul a fost stins duminica dimineata, in jurul orei 3.30.