Incendiu mortal la Arad provocat de o tigara lasata aprinsa

Incendiul a izbucnit la o casa din localitatea Livada, aflata la cativa kilometri de Arad, astfel ca a intervenit Detasamentul de Pompieri Arad."In momentul sosirii celor trei echipaje, doua de stingere si un echipaj SMURD, incendiul se manifesta violent intr-o camera in care se afla o persoana, cumnatul proprietarului, in varsta de 68 ani. Din pacate, acesta a fost gasit decedat", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca.Alte doua persoane, proprietarul locuintei si sotia acestuia, au fost transportate la spital cu arsuri la maini si intoxicatie cu fum.Incendiul a fost stins in aproximativ 30 de minute, cauza probabila fiind "o tigara nestinsa".