Incendiu pus intentionat la o sala de sport din Timisoara. Zeci de oameni au fost evacuati

dupa ce a izbucnit incendiul, 32 de persoane au fost evacuate, insa nimeni nu a fostranit si nu a necesitat ingrijiri medicale.Incendiul nu s-a extins si la alte compartimente ale salii, fiind afectata doar sauna.Pompierii din Timisoara au stabilit ca incendiul de la sala de sport a fost provocat intentionat"In urma cercetarilor efectuate la fata locului s-a stabilit cauza probabila a incendiului, folosirea intentionata a sursei de aprindere", a transmis ISU Timis.Si reprezentantii salii de sport au transmis sambata un punct de vedere in care spunca focul a fost pornit intentionat."In aceasta dupa-amiaza, sala Smartfit de pe bulevardul Cetatii din Timisoara a fost incendiata, cel mai probabil la comanda unei persoane care a vrut sa discrediteze afacerea.Nu au existat victime, nu s-a creat panica, asiguram clientii si publicullarg ca in cadrul Smartfit sunt respectate toate normele de siguranta, evenimentul nefericit de astazi venind ca o confirmare a capacitatii Smartfit de gestionare a oricarei probleme.Am pus la dispozitia organelor legii informatiile necesare identificarii persoanei care a incendiat intentionat sala, din primele verificari se afla in atentia politiei un suspect cu antecedente penale", au transmis reprezentantii salii de sport.