Incendiu puternic, cu degajari mari de fum, in Buzau: ISU face apel la populatie sa ramana in case, cu geamurile inchise

Incendiul, care se manifesta pe o suprafata de aprox.3000 mp, s-a produs la un depozit de materiale feroase si produse reciclabile (mase plastice) aflat la iesirea din municipiu, se precizeaza intr-un comunicat al ISU Buzau.Un numar de, iar cei din zonele apropiate au fost rugati sa ramana in case, cu geamurile inchise."Pentru eficientizarea misiunii de raspuns si limitarea pericolului de extindere a flacarilor, la fata locului intervin 12 masini de stingere si un echipaj al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.In sprijinul colegilor de la ISU Buzau au fost dislocate 3 autospeciale de stingere de la ISU Prahova, 1 de la ISU Ialomita si 1 de la ISU Vrancea. Misiunea este una dificila avand in vedere degajarile mari de fum si suprafata mare afectata. Din informatiile existente, nu ar fi persoane surprinse", se mai arata in comunicatul citat.Conform IGSU, "Interventia este deosebit de dificila din cauza degajarilor intense de fum, dar si din cauza temperaturilor extrem de ridicate", motiv pentru care "pompierii intervin cu apa si spuma pe toate laturile depozitului".