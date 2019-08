Incendiu puternic in Capitala. Sute de oameni au fost evacuati din cladirile din zona (Foto&Video)

Foto: Ziare.com

Potrivit primelor informatii transmise de ISU Bucuresti, incendiul a izbucnit pe Strada Biharia. Focul a cuprins in intregime o hala si sunt degajari mari.La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de interventie.Fumul se observa de la mai multi kilometri distanta.Populatia a fost avertizata printr-un mesaj de tip Ro-Alert. "Ocoliti zona, eliberati zona pentru a facilita accesul fortelor de interventie. Daca sunteti in apropiere, evacuati zona. Luati masuri de adapostire si autoprotectie", au transmis serviciile de urgenta.Antena 3 a transmis ca sute de oameni au fost evacuati din cladirile din zona.Raed Arafat a avertizat oamenii sa evite zona, astfel incat sa nu fie afectati de fum, dar si pentru ca echipele de la fata locului sa poata interveni in siguranta.-revenim cu detalii-A.G.