Incendiu puternic in centrul Capitalei - UPDATE o persoana a murit

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au transmis ca incendiul a izbucnit la mansarda blocului de locuinte de pe bulevardul Kogalniceanu. Din mansarda, care a fost aproape integral afectata, s-au observat degajari mari de fum si flacara.Din exterior s-a actionat cu autoscara, iar la interior cu dispozitiv pentru stingere si protectie. De asemenea, echipe de cautare-salvare au fost trimise in interior. Un barbat, in varsta de circa 70 de ani, a fost gasit decedat la ultimul nivel, unde incendiul avea cea mai puternica manifestare, a declarat reprezentantul ISU, Daniel Vasile, la Digi24.In jurul orei 12:30, incendiul a fost localizat, flacarile nemaifiind vizibile de la exterior.Toti ceilalti locatari au fost evacuati in siguranta. Doua femei au primit ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica si intoxicatii cu fum.Toate bunurile din interiorul mansardei au fost integral distruse, insa pompierii au reusit sa opreasca focul sa se extinda la doua cladiri care sunt lipite de blocul a carui mansarda a ars.Pompierii iau in calcul varianta ca focul sa fi izbucnit din apartamentul barbatului care si-a pierdut viata.