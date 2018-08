Incendiu puternic in Cernavoda: 15 locuinte au ars (Video)

Ziare.

Incendiul a fost stins dupa aproximativ sase ore, cu interventia a 40 de pompieri.Reprezentantii ISU Constanta au declarat ca flacarile au fost stinse in jurul orei 3.15, insa o autospeciala a ramas sa asigure zona.Au ars aproximativ 15 apartamente in totalitate, pe o suprafata de 1.200 de metri patrati, au precizat sursele citate.Cauzele izbucnirii incendiului sunt in curs de stabilire.Incendiul de proportii a cuprins luni seara un ansamblu de locuinte sociale din municipiul Cernavoda, unde erau adapostite mai multe familii nevoiase, oameni ai strazii. Toate persoanele au reusit sa se salveze.