O hala de 1.000 de metri patrati plina cu acetona arde langa Bucuresti UPDATE

Din primele informatii rezulta ca a luat foc o hala de productie, posibil o tipografie, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.Constructia nu are spatii invecinate la care incendiul se poate extinde. Nu sunt persoane ranite.In interior sunt bazine cu acetona si alte substante usor inflamabile.Actioneaza 16 autospeciale de stingere, 2 autoscari si 2 echipaje SMURD.Se actioneaza de pe trei laturi ale constructiei, unde a fost posibila amplasarea autospecialelor. Hala are aproximativ 1000 de metri patrati, iar arderea este generalizata.In zona se gasesc resurse limitate de apa, anunta pompierii.A fost transmis un mesaj de avertizare a populatiei prin sistemul RoAlert, in comuna Dascalu si o raza de 6 kilometri.