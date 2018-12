Mures: Trei copii au murit dupa ce patul in care se aflau a luat foc de la soba. Cel mai mare avea 4 ani

Ziare.

In interiorul casei se aflau cei trei copii: unul de 10 luni, unul de 2 ani si 10 luni, unul de 4 ani.Initial, ISU Mures a transmis ca cei trei copii sunt inconstienti, prezinta intoxicatii grave si arsuri din cauza flacarilor, dar dupa cateva minute au revenit cu informatia potrivit careia, copiii au fost declarati morti.Cauza incendiului a fost o soba lasata nesupravegheata si deschisa, iar in imediata apropiere era patul in care se aflau cei 3 copii.Acestia au fost lasati singuri in casa, in timp ce mama lor hranea animalele in curte.A.G.