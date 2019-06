Incendiu puternic intr-un bloc din Buzau: Un om a murit si doi au ajuns la spital

Ziare.

Pompierii au fost anuntati in jurul orei 4:30 in legatura cu producerea unui incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Ajunsi la fata locului, salvatorii au constatat ca focul ardea mocnit cu degajare mare de fum si au solicitat interventia societatilor furnizoare de utilitati pentru a opri gazele si curentul electric.Simultan, au fost evacuati locatarii blocului, care au fost scosi in fata cladirii pana la finalizarea interventiei, iar o femeie si un copil au fost preluati de ambulanta, fiind intoxicati cu fum.Cand au patruns in locuinta, pompierii au descoperit cadavrul unui barbat in varsta de 86 de ani. Vecinii spun ca, cel mai probabil, barbatul ar fi adormit cu o lumanare aprinsa, dat fiind ca sotia sa murise in urma cu aproximativ o luna.In urma cu un an, in data de 12 iunie, un apartament situat la ultimul etaj al aceluiasi bloc, dar in care nu se afla nimeni a luat foc de la o lumanare uitata aprinsa, iar locatarii au fost evacuati.