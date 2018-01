Incendiu puternic intr-un bloc din Dorobanti UPDATE

UPDATE 16:54

Flacarile erau foarte mari, vizibile din afara blocului, ingreunand interventia.Initial doua persoane erau captive intr-un balcon de la etajul al patrulea al imobiulului si nu puteau cobori pe scara din pricina fumului gros si al pericolului reprezentat de foc. Ulterior, au fost insa evacuati toti locatarii.Trei persoane expuse la fum au primit asistenta medicala in ambulanta SMURD.au fost deja facute publice.Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov a precizat ca in apartamentul in care a izbucnit incendiul era o cantitate mare de mase plastice si textile care au alimentat focul."Dintre cele trei persoane care au primit asistenta medicala in ambulanta SMURD niciuna nu a suferit arsuri, ci doar expunere la fum. Doua au refuzat internarea, iar uneia i se administreaza oxigen", a preciazat purtatorul de cuvant al ISU, Daniel Vasile. Toate cele trei persoane expuse la fum sunt barbati.Motivul izbucnirii incendiului nu a fost inca stabilit. Focul a afectat doar apartamentul in care izbucnise, dar fumul a produs pagube in cel putin alte 6 apartamente.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU nu exista indicii ca in interiorul blocului s-ar fi produs vreo explozie.- Incendiul din blocul de pe strada Radu Beller nr.6 din Capitala a fost stins, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile.Sursa citata a mai precizat ca unul dintre barbatii care sufereau de pe urma expunerii la fum a fost transportat la Spitalul Floreasca.