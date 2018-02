Incendiu puternic la Gara de Nord din Timisoara. Un om a murit carbonizat

Ziare.

com

Interventia pompierilor pentru stingerea incendiului a durat aproximativ doua ore si jumatate.Un barbat a murit carbonizat, iar altul a suferit arsuri grave, fiind transportat la spital. Cel mai probabil, cei doi sunt oameni ai strazii care se adaposteau in vagoane.Si in urma cu doi ani, tot in urma unui incendiu la un vagon dezafectat din Gara de Nord din Timisoara, o persoana a murit carbonizata.