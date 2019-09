Incendiu puternic la groapa de gunoi din Sighisoara (Foto)

Ziare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, incendiul la groapa de gunoi din Sighisoara are loc la o adancime de circa 15-20 de metri.Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Mures a anuntat ca la fata locului se deplaseaza echipa de interventie pentru a evalua situatia din punct de vedere a afectarii calitatii aerului.Groapa de gunoi de la Sighisoara se afla in afara localitatii, in apropiere de DN 14 Sighisoara-Medias si de Drumul European 60.Iata cateva imagini: