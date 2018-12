Incendiu puternic la o casa in Moieciu: In zona nu sunt hidranti. Proprietara a facut un atac de panica

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, incendiul care a cuprins casa din lemn s-a dezvoltat foarte repede, din cauza cantitatii mari de material lemnos.Interventia pompierilor este dificila, deoarece in zona nu exista hidranti si sunt nevoiti sa se alimenteze din paraul din localitate.In casa se aflau 13 persoane, intre care un copil, si toate au reusit sa iasa singure. Una dintre proprietare, o femeie in varsta de 56 de ani, a suferit un atac de panica si i s-a acordat primul ajutor de catre paramedicii SMURD Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de 400 metri patrati si este, potrivit lui Ciprian Sfreja, in curs de lichidare.