Incendiu puternic la o casa, la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc din Capitala

Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale, fiind constituite echipe de cautare pentru evacuarea locatarilor si verificarea locuintelor.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca incendiul a izbucnit la o casa de pe strada Iordache Nastase si s-a extins la un bloc invecinat, care are mansarda si trei etaje.Potrivit ISU, au ars podul casei si mansarda blocului in mare proportie, iar flacarile s-au propagat la etajul al treilea, atat pe verticala (pe fatada), cat si pe orizontala.S-a actionat de la inaltime, utilizand autoscara, pe ambele capete ale blocului si de la nivelul solului pentru limitarea propagarii la vecinatati. Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale de stingere, patru autoscari si trei ambulante SMURD , au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.In urma incendiului, trei persoane au fost ranite.In ciuda incendiului de proportii, locatarii au reusit sa se salveze si nu au fost persoane ranite grav, a declarat secretarul de stat Raed Arafat , la Digi24. Doi pompieri si sapte locatari au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar numai trei persoane au fost transportate la spital.Sunt si unii locatari care au fost expusi la fum, pentru ca au intarziat sa iasa din locuinte in speranta ca isi vor salva din bunuri. Pompierul care a fost transportat la spital s-a ranit intr-un obiect taios. Au fost si cateva cazuri de atacuri de panica.