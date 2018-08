Incendiu puternic la o fabrica de materiale plastice din Ialomita: Arde de sapte ore

Ziare.

Lacramioara Chirea, purtator de cuvant ISU Ialomita, a declarat la Realitatea TV ca o suprafata de 3.000 de metri patrati a fost afectata de flacari.La fata locului au intervenit sapte autospeciale. Chirea a precizat ca focul a fost localizat, dar inca arde cu flacari mari.Doua dintre hale s-au prabusit deja, a treia este afectata in mari proportii de flacari si este posibil sa se prabuseasca, iar focul a ajuns si la a patra hala, a declarat Chirea la Antena 3.Purtatorul de cuvant ISU Ialomita a precizat ca se ia in calcul posibilitatea evacuarii oamenilor din zona din cauza fumului, dar ca deocamdata nu s-a luat o decizie clara in acest sens.