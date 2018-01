Incendiu puternic la o fabrica de prelucare a carnii a lui Mohammad Murad UPDATE

UPDATE

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, Madalina Epure, a declarat ca incendiul izbucnit la fabrica de prelucrare a carnii din Topoloveni este unul de amploare si a cuprins o suprafata de aproximativ 2.000 de metri patrati."Interventia este in dinamica. A ars un aparat de prajit, cu cantitate mare de ulei si s-a extins si la acoperisul halei", a precizat Epure.Aceasta a adaugat ca pentru stingerea incendiului intervin sase autospeciale cu apa si spuma.ISU Ilfov a mai trimis la locul incendiului o ambulanta si o autoscara.Ulterior, IGSU a informat ca dintr-un complex de 6 hale ard doua pe aproximativ 6.000 de metri patrati, pentru celelalte spatii, pompierii constituind un dispozitiv de protectie."Incendiul a fost localizat si se lucreaza pentru lichidare", arata IGSU.Incendiul a izbucnit la complexul de fabrici MGC Topoloveni, detinut de familia hotelierului libanez Mohammad Murad.Istoria complexului a inceput in anul 1901, cand a fost construita o fabrica de prelucrare a fructelor si legumelor. Aceasta s-a dezvoltat in urmatorii ani, devenind in 1941 una din cele mai importante fabrici ce aprovizionau cu marmelada soldatii aliati in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.In 2002, fabrica de conserve Topoloveni a fost preluata de catre compania MGC Topoloveni, apartinand familiei hotelierului libanez Mohammad Murad.