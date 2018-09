Incendiu puternic la o ferma de porci din Braila UPDATE Au murit 1.700 de animale

UPDATE:

Dupa confirmarea bolii, in ferma a inceput actiunea de sacrificare a porcilor Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, un paznic a anuntat luni dimineata un incendiu la o ferma din Tichilesti.Trei masini de interventie s-au deplasat la locul incendiului.Din primele date, focul se manifesta intr-o hala a fermei Romsoci din Tichilesti.Aproximativ 1.700 de porci au murit in urma incendiului izbucnit la ferma. Desi initial se vorbea despre 10.000 de porci, pompierii au reevaluat pagubele si au anuntat ca in interior se aflau peste 2.300 de animale, circa 600 dintre acestea fiind salvate, transmite Mediafax.Dupa stingerea incendiului, pompierii vor stabili cauzele si vor fi evaluate pagubele.