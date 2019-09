"Incendiu puternic la o hala cu electrocasnice din Dolj"

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj, duminica, in jurul orei 6.45, o persoana a anuntat la 112 ca in apropierea localitatii Isalnita a izbucnit un incendiu."La sosirea echipajelor de pompieri la locul indicat au constatat ca ardea generalizat in interiorul unei hale pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati. Hala era construita din materiale incombustibile, dar acoperita cu panouri sandwich.Imediat s-a trecut la realizarea dispozitivului de localizare a incendiului concomitent cu cel de lichidare a incendiului. Dupa verificarile la fata locului s-a constatat ca in interiorul halei sunt depozitate diferite materiale, in special electrocasnice", au precizat reprezentantii ISU Dolj.La fata locului intervin trei autospeciale cu apa si spuma si 15 subofiteri si un ofiter.Sursa citata mentioneaza ca nu au existat persoane ranite si nici nu este pericol de extindere.