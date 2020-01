Incendiu puternic la o hala de depozitare si productie de saltele din Prahova

Ziare.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, primele informatii aratand ca nu au fost victime. Populatia a fost avertizata prin Ro-Alert, avand in vedere degajarile mari de fum.Incendiul se manifesta generalizat la intreaga constructie, iar pentru localizarea si lichidarea flacarilor pompierii militari intervin cu 8 masini de stingere, o autoscara si doua autospeciale de descarcarare. Totodata, acolo au fost trimise si doua echipaje de prim-ajutor.La acest moment, nu sunt informatii care sa indice ca ar fi persoane surprinse in incendiu, arata ISU Prahova.Totodata, avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protectia populatiei aflata in proximitatea zonei de manifestare, a fost transmis mesaj prin intermediul sistemului Ro-Alert.