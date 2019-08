Incendiu puternic la o hala din nordul Capitalei. Sute de oameni au fost evacuati (Foto&Video)

Foto: Ziare.com

Potrivit primelor informatii transmise de ISU Bucuresti, incendiul a izbucnit pe Strada Biharia. Focul a cuprins in intregime o hala si sunt degajari mari de fum. Se pare ca incendiul ar fi pornit de la un aparat de sudura.In zona au fost trimise mai multe autospeciale, care in acest moment intervin pentru a limita propagarea incendiului. Nu s-au inregistrat victime, dar la fata locului sunt echipaje SMURD, ambulante si echipaje de descarcerare.In total sunt 27 masini de stingere, 4 autoscari de interventie la inaltime, 4 descarcerari si 2 ambulante SMURD.Fumul se observa de la mai multi kilometri distanta.Populatia a fost avertizata printr-un mesaj de tip Ro-Alert, fiind sfatuita sa ia masuri de adapostire."Ocoliti zona, eliberati zona pentru a facilita accesul fortelor de interventie. Daca sunteti in apropiere, evacuati zona. Luati masuri de adapostire si autoprotectie. Accesati canalele media si aplicatiile din mediul online ale DSU si IGSU pentru mai multe informatii si actualizari despre eveniment", au transmis serviciile de urgenta.Antena 3 a transmis ca sute de oameni au fost evacuati din cladirile din zona.Raed Arafat a avertizat oamenii sa evite zona, astfel incat sa nu fie afectati de fum, dar si pentru ca echipele de la fata locului sa poata interveni in siguranta.Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat la Digi 24 din informatiile pe care le detine, cladirile si depozitele afectate au autorizatie de functionare de la ISU."Din informatiile mele, da (au autorizatie de functionare de la ISU - n.red.) Acum ne ocupam de stingerea incendiului. Avem un plan pe care il aplicam, in primul rand pentru trafic - avem Politia Locala in zona", a spus edilul.A.G.