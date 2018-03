Incendiu puternic la Spitalul Judetean Alba: Doua infirmiere au fost ranite, una grav UPDATE

UPDATE 1

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina Marescu, a relatat la News.ro ca incendiul a izbucnit intr-un salon de pe Sectia ATI, iar pentru stingerea acestuia au fost mobilizate doua autospeciale de pompieri , o autospeciala cu scara, doua echipaje medicale cu ambulante si 15 pompieri militari In urma incendiului, a fost gasita o persoana decedata, fiind vorba de un pacient care ar fi murit inainte de izbucnirea incendiului, iar doua cadre medicale au fost ranite.Alina Marescu a precizat ca incendiul a fost lichidat, iar in prezent specialistii din cadrul ISU Alba incearca sa stabileasca in ce conditii a pornit focul.Managerul spitalului, Nicoleta Cosarca, a declarat pentru Digi24 ca focul a izbucnit de la o lumanare aprinsa in sectia de Terapie Intensiva pentru pacientul deja decedat.Una dintre infirmierele ranite are arsuri pe 20% din corp, la maini si picioare, si a fost trimisa la Bucuresti pentru tratament, cealalta a suferit doar o intoxicatie cu fum si este tratata in spitalul unde lucreaza.Incendiul a avut loc la cateva ore dupa ce pompierii au desfasurat un exercitiu in spital.Focul s-a produs intr-un salon situat la etajul al II-lea, nefiind necesara evacuarea bolnavilor din celelalte saloane, transmite Agerpres.