Incendiu puternic in Voluntari (Foto&Video). Populatia a fost avertizata prin RO-Alert sa stea in casa UPDATE

Avertizare prin RO-Alert

Imagini: ISU Bucuresti-Ilfov

18 autospeciale actioneaza in prezent la fata locului.ISU Bucuresti-Ilfov a precizat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de 1.000 de metri patrati, la o stiva cu autoturisme.Exista pericol de extindere la spatiile de depozitare si utilaje, dar si la o hala metalica din vecinatate, unde au mai fost trimise 4 autospeciale.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca incendiul este localizat.Focul nu s-a extins la locuinte si nu sunt persoane ranite.Prefectul de Ilfov a spus ca incendiul are loc la un centru aflat in Afumati, la granita cu Voluntari.Acolo au ajuns reprezentanti ai Garzii de Mediu, pentru a face masuratori privind calitatea aerului.DSU-IGSU a transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert pentru anuntarea populatiei din apropiere asupra prezentei fumului dens rezultat din procesului de ardere.Inclusiv locuitorii Capitalei au primit mesajul la ora 13:45.", este mesajul primit de populatie prin RO-Alert.ISU mai precizeaza ca in zona nu au fost identificati hidranti, iar alimentarea se va face de la operatori economici privati din zona (centre comerciale).