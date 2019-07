Incendiu puternic la un restaurant din Galati: Un bloc din apropiere a fost evacuat

Ziare.

Doua persoane au fost transportate la spital cu intoxicatie cu fum.Incendiul a fost anuntat la scurt timp dupa miezul noptii.La fata locului au fost trimise 5 autospeciale, o autoscara si 4 ambulante.Restaurantul era lipit de un bloc de locuinte cu un numar de 120 de garsoniere din care au fost evacuate 38 de persoane. Dintre acestea, doua persoane, o tanara de 19 ani intoxicata cu fum si o femeie de 91 de ani imobilizata la pat, au fost transportate la spital.La restaurant incendiul se manifesta generalizat pe intreaga suprafata, flacarile mistuind in final intreg localul.In jurul orei 05:00, incendiul a fost lichidat, in zona ramanand o autospeciala pentru supraveghere.Incendiul a afectat aproximativ 1.000 de metri patrati, iar cauza va fi stabilita in cursul zilei de marti.