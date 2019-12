Incendiu violent intr-un bloc din Targu-Mures. Zeci de locatari au fost evacuati, iar o persoana este ranita

Ziare.

ISU Mures a anuntat ca incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din Targu-Mures, in urma unei explozii de butelie.Pompierii au gasit o persoana ranita in urma incendiului, care la aceasta ora primeste ajutor medical."Incendiul se manifesta la nivelul unei camere situata la etajul 2 al blocului. In urma incendiului a rezultat o victima constienta careia i se acorda primul ajutor medical", spun reprezentantii ISU Mures.Sunt evacuate 36 de persoane din bloc.