Incendiu violent la o scoala din Capitala recent renovata si fara aviz ISU

Ziare.

com

Circa 100 de pompieri au intervenit cateva ore pentru a stinge flacarile care au afectat puternic partea de sus a Scolii nr. 124 din sectorul 5, relateaza Digi24.Conform sursei citate, intreaga operatiune a fost ingreunata din mai multe cauze. In primul rand, accesul in zona a fost dificil din cauza masinilor parcate. Apoi, apa a fost insuficienta. A fost identificat un hidrant stradal, insa pompierii au fost nevoiti sa aduca si 20 de autospeciale.Din fericire nu au existat victime, nefiind nicio persoana in cladire.Vecinii spun ca scoala fusese renovata recent, dar era veche si avea o structura din lemn.In jurul orei 7:00 incendiul a fost localizat, disparand riscul de propagare la cladirile din jur.Conform sursei citate, mai mult de jumatate din acoperisul din lemn acoperit cu tabla a fost distrus si s-a prabusit.