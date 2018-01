Incendiu violent la un service auto din Campina

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, zeci de pompieri au intervenit cu sapte autospeciale de lucru pentru stingerea incendiului izbucnit in zona autogarii.Focul ardea violent si exista pericol de explozie, in conditiile in care, in hala de aproximativ 300 de metri patrati, se aflau mai multi acumulatori auto si anvelope.La fata locului au venit si echipe ale Electrica pentru a opri alimentarea cu energie electrica, firele de inalta tensiune fiind in apropiere, a precizat Vasiloae.In jurul orei 9:40, intr-o interventie telefonica la Digi24, purtatorul de cuvant a precizat ca incendiul "a fost localizat si nu mai exista pericol de propagare".